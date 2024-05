La danza invade domani la capitale della cultura con una giornata ricca di appuntamenti nel centro storico di Pesaro. Pesaro Danza Focus parte alle ore 17, alla Sala della Repubblica, con “Lo que los árboles no cuentan” con i danzatori Héctor Plaza e Kiko López, un confronto in danza tra esseri viventi con gli alberi e la natura.

La cultura della Break Dance

Héctor Plaza ha iniziato il suo rapporto con il movimento fin da giovane attraverso lo sport e le arti marziali. In seguito si è immerso completamente nella cultura della Break Dance. Nel 2012 ha iniziato la sua formazione come ballerino di danza contemporanea e da allora non ha mai smesso di ricercare e formarsi. Kiko López è un ballerino e coreografo valenziano residente a Barcellona. Direttore e coreografo della sua compagnia, Cia, la sua formazione comprende hip hop, danza contemporanea, danze tribali e modern jazz, studiate in accademie di prestigio. Sempre nella Sala della Repubblica, alle 18, i corpi delle giovani danzatrici Alessandra e Roberta Indolfi proporranno la performance “Io. Tu. Io e te. Tu ed io. Noi. Loro. Noi e loro”: «Danziamo e cadiamo per cercare di stare al mondo – raccontano le interpreti -, in un mondo che è attratto da ciò che c'è tra noi e allo stesso tempo brama la nostra separazione. Due corpi che si incarnano e si scarnano».

Il romanzo di Saramago

“Cecità” di Virgilio Sieni, liberamente ispirato al romanzo di Saramago, con le musiche di Fabrizio Cammarata accende la ricerca sull’idea di corpo come luogo di accoglienza delle diversità e come spazio per sviluppare la complessità del gesto, al Teatro Rossini alle ore 19. «Siamo fatti di agenti e presenze che gemendo ci richiamano – spiega Sieni - e la danza incarnata nei corpi risponde, restituendosi nella sua intraducibilità rituale. Non sempre sappiamo cosa ci muove, l’arte della danza non svela ma attraversa, unendosi ogni volta alla natura, interrogandosi dell’infinito che ci avvolge, prendendosi per mano». Energia pura per l’appuntamento delle ore 21.30 al Teatro Sperimentale, con una performance che unisce virtuosismo tecnico e scrittura coreografica, Flux sanguins – le pouvoir de la fraternité dei giovani coreografi e danzatori provenienti dalla Martinica, Loick ed Emerick Gene, duo hip-hop Les Gamal. Considerati uno dei migliori duo dell’urban dance in Francia, dal 2018, Loick ed Emerick Gene hanno iniziato a creare coreografie, basando il proprio lavoro sulla formula che ha guidato la loro passione fin dall'inizio e che recita “fai in modo che la loro danza e il loro corpo siano solo musica!”.

Il gran finale

Pesaro Danza Focus si concluderà alle ore 23 alla Chiesa dell’Annunziata con Caligula’s party [estratto] di Fattoria Vittadini, spettacolo nel quale la coreografa e danzatrice Chiara Ameglio, partendo dall’opera teatrale di Albert Camus, rielabora, su musiche e progetto sonoro di Gianfranco Turco, una propria scrittura scenica intorno al suo protagonista. Biglietteria Rossini 0721387621, Sperimentale 0721387548. Abbonamento per i cinque spettacoli 25 euro, singoli biglietti da 5 a 10 euro.