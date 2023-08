PESARO E’ stato un weekend di furti diffusi: bici, scooter, attrezzature agricole per coltivare la terra e persino dei sup, ovvero le tavole rigide che permettono di stare in piedi in acqua spostandosi utilizzando una pagaia. Le scorsi notti ne sono state rubate due di tavole in zona Baia Flaminia, tra l’altro erano custodite all’interno di un deposito associativo. I sup erano legati con un lucchetto che i ladri sono riusciti a forzare facilmente sparendo con la refurtiva. Una delle vittime ha lanciato un appello sui social postando la foto del sup rubato, sperando che qualcuno lo possa riconoscere.

Il riferimento



Il sup a cui fa riferimento è una tavola nera e verde mela brillante con una borsa azzurra, l’altro invece ha la borsa nera ed è di colore arancione. E sempre a Baia Flaminia è stata segnalata la sparizione di alcune bici elettriche, così come lungo la ciclabile di Sottomonte. Lo stesso per quanto riguarda alcuni scooter spariti sempre nella zona di Sottomonte. In più da segnalare un raid, a quanto pare organizzato, avvenuto invece nottetempo nella zona degli orti a Santa Veneranda.



Cosa è successo



I ladri hanno praticamente visitato tutti i box che appartengono ai piccoli proprietari riuscendo a forzare le porte e poi hanno rubato l’attrezzatura che serve per curare gli appezzamenti di terreno. La via è Strada del Castagneto e a quanto si è appreso è stato un lavoro indisturbato e condotto in modo sistematico scoperto solo il giorno dopo. Gli attrezzi e le macchine sparite sono di un certo valore. Chi ha colpito sapeva che cosa voleva trafugare.



L’appello



A un proprietario di orto è stato sottratto un motocoltivatore dal valore di almeno 1500 euro. Non paghi, hanno portato via persino il cancello a due ante di tre metri. Un lavoro svolto con tutta calma dato che hanno avuto il tempo di smontarlo e di caricarlo su un furgone. Ad altri hanno trafugato gli attrezzi migliori, per circa 600/700 euro di refurtiva.



E a quanto pare non è stato un furto a casaccio. I malviventi sapevano che cosa rubare per poi piazzare facilmente la refurtiva sottobanco. Anche in questo caso le vittime hanno lanciato appelli attraverso i social confidando che qualcuno possa aver visto qualcosa.