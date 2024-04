PORTO SANT'ELPIDIO Ladri scatenati nella notte, hanno rubato un registratore di cassa, sigarette e pochi spiccioli. Due locali razziati, un negozio di abbigliamento e un bar sulla Statale, lungo via Umberto Primo, vicino alla piazza, e un bar del distributore di carburante sempre lungo la Statale. Le telecamere di videosorveglianza del negozio di abbigliamento hanno ripreso tre giovani in azione. Li si vede avvicinarsi al negozio, spaccare la vetrina tanto da fare un foro circolare, entrare nel locale e prendere il registratore di cassa. Un’azione compiuta in pochi minuti. Non sono scattati allarmi tanto che a dare il segnale è stata una turista e di lì è partita l’operazione di polizia, sul posto la Questura, gli agenti della volante e sono intervenuti anche alcuni della polizia municipale in supporto.



Gli accertamenti



Le ricerche sono in corso, si tratta di capire se si tratta di persone del posto, persone che hanno un’identità, che sono sulla lista nera dei pregiudicati oppure no. In ogni caso sono stati più i danni che il bottino. E sono danni che non si fermano all’oggettività delle cose danneggiate ma incidono nel complesso sulla salute delle attività commerciali e sul morale dei commercianti, già fiaccati da una crisi che pare interminabile e alle prese sovente con i furti con spaccata.



L’area



La zona è sempre la stessa, il centro città, prima era stata la volta dei locali lungomare e delle vie limitrofe alla piazza, adesso è la volta della Statale. La posizione è cambiata ma di poco. Ieri mattina gli agenti della Questura hanno recuperato il registratore di cassa, era abbandonato sulla spiaggia in zona centro-nord, vicino a un parco giochi. L'ondata di furti con il sistema della spaccata non si placa. Anzi è diventata l'incubo dei commercianti. Che sia una mazza o grosse pietre o un piede di porco o, addirittura in questo caso, una bella spallata per sfondare la vetrina, comunque sono dolori per le attività della zona. Un tipo di furto, purtroppo, diffuso anche in altri centri della provincia: numerosi gli allarmi recenti sia nella vicina Porto San Giorgio che sulla Valdaso.