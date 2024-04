PORTO SAN GIORGIO Resta acceso l’allarme per la diffusione di droga fra i più giovani, e non solo. Il caso più eclatante a Porto San Giorgio, dove una ragazza è stata sorpresa mentre faceva uso di eroina nel bagno di un locale pubblico. L’allarme è stato lanciato alle forze dell’ordine e sul posto sono andati anche i carabinieri che hanno provveduto a segnalare il caso.

APPROFONDIMENTI IL VOLO Biker di 37 anni cade in un dirupo: soccorso difficile e poi il trasferimento all'ospedale di Torrette

Il resoconto

Il blitz nell’ambito delle operazioni che sono state messe a segno nel corso degli ultimi giorni e realizzate per le attività di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti. Interventi che hanno portato ad arresti e denunce. Fra questi l'operazione effettuata a Monte Vidon Corrado dove i militari della stazione di Falerone hanno arrestato un albanese di 44 anni, residente nel Maceratese, a Sarnano, in esecuzione di un'ordinanza emessa dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura del tribunale di Macerata.

L'uomo, coinvolto in reati legati alla detenzione continuata di sostanze stupefacenti commessi tra il 2017 e il 2021 nella provincia di Macerata, è stato infatti condannato a 11 mesi e 11 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 3mila euro ed è stato trasferito in carcere a Fermo. A Sant'Elpidio a Mare, invece, messo a segno un altro arresto, in questo caso si tratta di un 45enne del posto, in esecuzione di un'ordinanza di detenzione domiciliare emessa dall'Ufficio di sorveglianza di Ancona, sempre per il reato di spaccio di stupefacenti commesso nel 2018. L'arrestato sconterà la pena di 5 mesi di reclusione ai domiciliari. Ma nell’ambito della droga sono anche state effettuate anche diverse segnalazioni all'autorità amministrativa per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

A Monte Urano un giovane è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, mentre ad Amandola è stata fermata un’altra persone che aveva alcuni grammi di hashish nella sua auto. A Fermo, poi, un giovane alla guida è stato sorpreso con la marijuana, anche in questo caso per una modesta quantità, e infine, a Porto Sant'Elpidio, un controllo effettuato da parte dei militari dell’Arma ha portato al rinvenimento di hashish in possesso di un giovane. Piccole e grandi operazioni che dimostrano come l’emergenza resti sempre in primo piano, tanto che in numerosi centri, soprattutto sulla costa, sono numerose le lamentele dei residenti per la presenza di piazze di spaccio sempre più alla luce del giorno, con giovani che vendono e comprano la droga sotto gli occhi di tutti, senza nemmeno cercare di nascondersi.

La legge

L'obiettivo, dicono i militari dell’Arma, rimane quello di garantire la sicurezza e il benessere della comunità intervenendo con decisione contro ogni forma di illegalità legata al traffico di droghe. Ma anche in questo caso, come quello dei furti ai danni di case e negozi, la collaborazione da parte dei cittadini è fondamentale per cercare di stroncare i traffici illegali: si invita chiunque abbia informazioni utili a contattare i carabinieri delle stazioni di residenza.