PESARO Furti, stalking e droga: sono queste le urgenze del territorio pesarese a cui la Questura ha dato una risposta più ampia in questi ultimi 12 mesi.

Il bilancio

Ieri all’Auditorium Scavolini le celebrazioni per il 172° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato. I dati fanno riferimento al periodo aprile 2023/aprile 2024 e parlano di un aumento di pattuglie impegnate nell’attività di controllo del territorio (+10%), con un conseguente aumento di persone e veicoli controllati (+15%). 12mila le chiamate al numero 112. La violenza sulle donne resta un tema chiave. Non sono mancate le richieste di ammonimento per atti persecutori: nel periodo di riferimento sono stati emessi 9 provvedimenti per stalking (+50% rispetto all’anno precedente) e 9 per violenza domestica (+80%), a fronte di un totale di 38 richieste.

Sono state eseguite 12 misure cautelari, tra cui il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa famigliare, in relazione ai reati del “codice rosso” fino ad arrivare, in un caso grave, all’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Il Questore Francesca Montereali ha sottolineato durante la cerimonia. «La criminalità è un fenomeno complesso, servono strategie di lungo periodo per affrontare le cause profonde. C’è soddisfazione per i risultati dell’ultimo anno, siamo stati concentrati sui reati predatori, lo spaccio soprattutto in zona Miralfiore e stazione garantendo un 10% di pattuglie in più.

Le operazioni antidroga

Ci sono state operazioni importanti anche in tema di droghe provenienti dal Sudamerica e Albania, così come siamo stati incisivi nel gestire 52 casi di codice rosso. Dobbiamo continuare a essere radicati sul territorio per avere risultati, il nostro motto “Esserci sempre” acquista ancora più significativo per rispondere alle esigenze della gente in un anno come questo in cui Pesaro è Capitale della Cultura e porterà tante persone in città». E’ stato sottolineato l’impiego degli agenti per lo svolgimento delle manifestazioni legate all’attuale contesto geopolitico mondiale, le attività sportive e culturali con 1566 servizi di ordine pubblico, con l’impiego di circa 2400 agenti. Sul fronte repressione, l’attività della Squadra Mobile ha condotto complessivamente all’arresto di 36 persone e alla denuncia in stato di libertà di 120 persone.

Quanto all’attività amministrativa sono stati rilasciati più di 17000 passaporti (+14% rispetto all’anno precedente). Rispetto alle immigrazioni clandestine si è registrato un aumento delle espulsioni (+65%) e degli allontanamenti (+48%). Al commissariato di Fano si evidenzia un netto aumento delle pattuglie impiegate nel controllo del territorio (+52%). Sono raddoppiati gli arresti (da 28 a 55), così come il numero di persone denunciate (da 104 a 210).

I commissariati

Anche il personale del Commissariato di Urbino ha visto 290 pattuglie impiegate in servizi di controllo del territorio; quasi 3mila le persone controllate e circa 1200 i veicoli. Il posto di Polizia Ferroviaria ha proceduto all’identificazione di più di 4000 persone e all’arresto di 4 persone. La Sezione della Polizia Stradale di Pesaro ha controllato più di 10000 veicoli e quasi 14000 persone. Tali controlli hanno portato al ritiro di 203 patenti (+43% rispetto all’anno precedente), e di 184 carte di circolazione (+60%). 4 invece le persone arrestate e 99 quelle denunciate, dati in crescita.

Gli encomi

Operazioni e premi, anche per i cittadini che hanno collaborato a districare alcuni casi di reati. Giuseppe Sepede, in servizio ala Squadra Mobile e il collega Vincenzo Ciavarrella, hanno ricevuto una promozione per merito straordinario per aver condotto in salvo un giovane con intenti suicidi sui binari. Ad Aniello De Rosa, in servizio alla Pasi della Questura un encomio solenne per un’operazione antidroga internazionale. Encomio anche a Roberto Sonnante e Patrick De Luca, in servizio al Commissariato e alla Stradale di Fano per aver salvato un automobilista con intenti suicidi. Lode a Emanule Ranaldi, per un’indagine che ha portato all’arresto di un uomo per violenza sessuale su minorenne. Lode a Vincenzo Scimone per l’arresto di un rapinatore seriale, a Luigi Cerrone per l’arresto di un uomo per violenza sessuale su una minorenne, a Enrico Severa per l’arresto di un rapinatore di una farmacia e lode a Luca Vitali, per l’arresto di un uomo responsabile di un incidente stradale e omissione di soccorso. Da segnalare anche i due attestati di stima conferiti a due cittadini: Luca Musto per aver segnalato il responsabile di una truffa appena commessa a danno di un’anziana, consentendone l’arresto. Attestato di stima anche per Luigi Bonsignore che ha bloccato un uomo che ha tentato di strangolare una donna.