ARCEVIA Ladri in azione tra Magnadorsa e Montale di Arcevia e un episodio registrato anche a Serra de’ Conti. È accaduto nel tardo pomeriggio di sabato e di nuovo in quello di domenica, tra la vigilia e il giorno di Pasqua quindi. I bottini non sono ingenti ma è stato un trauma per i proprietari rientrare e trovare tutto a soqquadro, compresi i cassetti smontati dai mobili. Tra le 18.30 le 20 di sabato si sono introdotti in un’abitazione a Magnadorsa, una frazione di Arcevia. «Hanno forzato una finestra - racconta la vittima - ma non hanno preso nulla perché non ho niente di valore in casa».

In copione

I vicini non hanno visto nulla ma quando hanno saputo dell’intrusione hanno capito perché a un certo punto i cani hanno iniziato ad abbaiare con insistenza, avendo percepito la presenza di estranei, protetti dal buio. Lo stesso copione è avvenuto in un’abitazione di via Molino a Serra de’ Conti. «Non so a che ora siano entrati – racconta la proprietaria di casa – noi ci siamo accorti alle 21 quando siamo rientrati. Hanno forzato una porta finestra per introdursi». Altri due episodi sono avvenuti nella frazione di Montale di Arcevia nel pomeriggio di Pasqua. Le compagnie dei carabinieri di Fabriano, che ha competenza su Arcevia, e di Jesi, competente su Serra de’ Conti, indagano sull’accaduto.

Il progetto

Sempre più comuni dell’entroterra si affidano alle telecamere per la sicurezza del territorio. Quello di Serra de’ Conti ha presentato un progetto di videosorveglianza per un importo di 136mila euro, di cui 40mila finanziati con fondi comunali. Il sistema verrà avviato, però, solo se finanziato per la restante parte dal ministero dell’Interno a cui è stato presentato il progetto. Così precisa la delibera approvata lo scorso 20 marzo. Nei comuni dell’Unione che hanno condiviso il servizio di polizia locale, quindi Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli, è invece partito l’allestimento di 39 telecamere. «Si è vista premiare una progettualità in cui avevamo investito in passato - commenta Marco Sebastianelli, sindaco di Trecastelli - questo progetto sulla sicurezza del territorio, infatti, era già avviato e in parte realizzato.

I numeri

Grazie al progetto presentato con l’Unione dei Comuni siamo riusciti a concluderlo e realizzare così un altro obiettivo ritenuto primario e fondamentale dall’Amministrazione che è la sicurezza del nostro territorio». Le nuove telecamere vanno a incrementare l’attuale sistema di venti presenti nel Comune. L'investimento realizzato dal Comune di Trecastelli è di circa 77mila euro e prevede l’installazione di nuovi 13 occhi elettronici, di cui 6 adibiti alla lettura targhe. Saranno quattro a Ponte Rio, due in località Croce, tre a Brugnetto, due a Ponte Lucerta e due a Passo Ripe.

Sabrina Marinelli

