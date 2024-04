ASCOLI Si è tenuta al Ventidio la festa della polizia. In ambito provinciale, nel periodo di riferimento dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024, sono stati effettuati 61043 controlli personali; 26093 controlli su autovetture, con un sensibile aumento rispetto al precedente anno, nr. «Ben 111 sono stati gli arresti - ha sottolineato il questore Giuseppe Simonelli - con un incremento rispetto al periodo precedente del 29%. Il numero dei reati è lievemente diminuito». I furti in casa e i raggiri restano la piaga. Grazie all’impulso degli uffici investigativi sono state emanati 61 fogli di via obbligatori, 52 Dacur con un incremento maggiore del 100% rispetto all’anno precedente, 43 Daspo, 18 avvisi orali e 19 ammonimenti. Si è ottenuto inoltre un notevole incremento nel rilascio dei passaporti. Sono stati rilasciati infatti 11.855 documenti con un incremento di oltre il 54%. Sono state inoltre concesse due promozioni per merito straordinario, due encomi solenni, sei encomi e 38 lodi ad altrettanti poliziotti. Promozioni per meriti straordinari al sovrintendente capo della olizia, Giorgio Alimandi e al sostituto commissario in congedo Stefano Lauretani.

Gli encomi

Encomi solenni all’ispettore in congedo Corrado Velenosi e al sovrintendente capo coordinatore in congedo Sandro Ciccanti. Encomi al sovrintendente Antonio Martini; all’assistente capo coordinatore; al vice questore Andrea Crucianelli; all’assistente capo coordinatore Raffaele Cignarale. Sono state inoltre concesse le le lodi al commissario capo Giancroce Di Carlo; al commissario Maurizio Nazionale; al sostituto commissario Claudio Tacconi, agli ispettori Lorenzo Patriarca, Corrado Velenosi, Omero Ferretti, Giuseppe Troiani, Marco Ricci; ai sovrintendenti Francesco Bachetti, Sandro Ciccanti, Cesare Di Berardino; Antonio Martini, Nando Di Giammichele; agli assistenti Giuseppe Tempestilli, Paolo Fabbri, Claudio Agostini, Paolo Capponi, Giuseppe De Iulis, Gianluca Di Domenico, Mauro Di Carmine, Luigi Delli Carri Michele Piccirilli e all’agente scelto Marco Mignozzi.