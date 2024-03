Migranti, nel maxi sbarco ad Ancona intercettati e arrestati due ritorni proibiti: erano già stati espulsi in Italia. Il video

ANCONA - Erano già stati in Italia. Erano stati espulsi e non potevano mettere più piede sul suolo nazionale per 5 anni. Due migranti, arrivati a bordo dell'Ocean Wiking, sono stati individuati e arrestati. La Polizia di Stato, fin dal pomeriggio di ieri, ha visto impiegati numerosi agenti per le operazioni che hanno riguardato lo sbarco della Ocean Viking giunta nel capoluogo marchigiano con a bordo 336 migranti di diverse nazionalità.

