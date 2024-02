Numana, sgominata una banda esperta di furti in abitazione: 7 arresti. Operavano in otto regioni con metodi da professionisti

OSIMO I Carabinieri di Osimo, in collaborazione con quelli di Frascati, Zagarolo e Velletri, hanno portato a termine l’operazione denominata “Sorgente”, conclusa con un'ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 7 indagati, ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione.

L'indagine

La complessa attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona e condotta dalla Stazione dei Carabinieri di Numana, ha avuto inizio nell’ottobre 2022, in seguito a due furti avvenuti a Sirolo e ha permesso di individure una banda, composta da 5 uomini e 2 donne (3 dei quali cittadini croati), a cui sarebbero attribuibili 36 furti - consumati o tentati - tra Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Molise, Emilia Romagna, Toscana e Umbria, fino al marzo 2023.

Durante le indagini è emerso come il gruppo fosse solito organizzarsi in due distinte batterie utilizzando mezzi intestati a terze persone estranee ai fatti. Secondo la ricostruzione, dopo un breve sopralluogo volto a escludere la presenza dei residenti, gli indagati si introducevano nelle abitazioni e in pochi minuti portavano via beni e denaro. Nelle Marche i furti si sarebbero compiuti a Sirolo, Filottrano, Trecastelli, Mondolfo e Montegiorgio. Il valore complessivo della refurtiva si aggira intorno ai 200mila euro oltre ai danni causati.