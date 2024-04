FANO - Nella giornata di ieri personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Fano ha svolto una mirata attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione dei furti presso gli esercizi commerciali tramite il monitoraggio e l’analisi del sistema di videosorveglianza cittadino, in collaborazione con la Polizia Locale di Fano.

In particolare, il sistema di videosorveglianza evidenzia, nelle ore centrali del mattino, il transito nel comune di Fano di veicoli segnalati quali mezzi utilizzati per compiere furti presso grossi magazzini di vendita. In effetti, nella tarda mattinata di ieri, l’attenzione degli agenti del Commissariato si focalizzava su un veicolo dedito a tale tipologia di reati. Veniva, pertanto, attenzionato e intercettato presso la zona commerciale di Bellocchi dove veniva fermata con a bordo due stranieri provenienti dall’est Europa, di sesso maschile appena usciti da un esercizio commerciale. Uno dei due veniva sorpreso dagli operatori ad affrettarsi a nascondere con la mano, attaccandola nella parte metallica sotto il sedile anteriore destro, uno strumento di ferro assemblato a forma di croce, idoneo a rimuovere i dispositivi antitaccheggio.

All’interno dello zainetto, indossato dallo stesso, gli agenti rinvenivano diversi capi di abbigliamento e calzature, per un valore commerciale di oltre 200 euro, appena asportati da un negozio di Bellocchi. Da un successivo accurato controllo all’interno del veicolo, i poliziotti rinvenivano la presenza di numerosi prodotti, principalmente alimentari e per la cura della persona, aventi un valore commerciale di circa 400 euro, risultati, a seguito di immediata attività investigativa, asportati nel corso della stessa mattinata, presso due supermercati di Senigallia e Marotta.

I due stranieri, ritenuti specializzati nel compiere furti presso esercizi commerciali in tutto il territorio nazionale e, principalmente nel centro Italia sono tratti in arresto per i reati di furto aggravato e ricettazione. Nella mattinata odierna il Tribunale di Pesaro ha convalidato gli arresti applicando la misura del divieto di ritorno nella provincia di Pesaro e Urbino e rinviando il processo al mese di maggio.