SAN BENEDETTO Amaro risveglio in un condominio di via Sicilia dove una vettura è stata rubata e altre due sono state danneggiate. Una Hyundai Tucson è sparita nel nulla, e non è la prima auto che viene sottratta ad una famiglia che risiede nel quartiere Sant'Antonio da Padova. A poca distanza dal punto in cui il veicolo è stato trafugato c’erano altre due auto in sosta che sono state danneggiate, anche se non è ancora chiaro se i due episodi possano essere in qualche modo collegati o se le altre due auto per pura coincidenza hanno subìto atti vandalici nella stessa notte.

Il racconto

Una residente racconta di aver sentito un rumore come di serratura aperta, una sorta di “clac”, intorno alle 4 di notte, ma non si è preoccupata, in quanto pensava che qualcuno aprisse o chiudesse la propria auto dato che non è seguito nessun rumore. La vettura infatti è stata portata via senza metterla in moto e nessuno si è accorto di nulla, nemmeno i cani presenti nel condominio hanno abbaiato. I proprietari della Hyundai Tucson si sono immediatamente recati al commissariato di polizia di San Benedetto per presentare regolare denuncia di furto: probabilmente si tratta di furti su commissione eseguiti da gente esperta. Non è la prima volta che la zona di Via Sicilia si trova al centro di episodi simili.

I precedenti

Nelle scorse settimane, infatti, due vetture di modello Volkswagen Golf e un camioncino erano già stati rubati nella stessa zona. Le macchine rubate tempo fa invece erano state ritrovate a Cerignola, mentre le stavano smontando per il mercato nero dei pezzi di ricambio, e probabilmente anche questa è stata sottratta per lo stesso motivo. La proprietaria di una delle due auto danneggiate, che ha sporto denuncia verso ignoti per atti vandalici, spiega che il quartiere non è nuovo a queste situazioni spiacevoli e che alcuni residenti della zona hanno visto anche un ragazzo che, colto in flagranza di reato da dei passanti mentre stava sfregiando le auto, è fuggito dileguandosi nelle campagne della zona.