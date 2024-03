MACERATA Luminosa e colorata. Dev’essere piaciuta proprio tanto l’insegna del bar Spritz&Chips di via Gramsci che nella notte della movida universitaria è stata portata via dall’esterno del locale. Ad accorgersi del furto è stato uno dei baristi che venerdì pomeriggio ha aperto l’attività e ha visto che l’insegna non era più appesa al muro esterno del bar. Non solo: la scatola elettrica era vuota e alcuni fili esterni della luce erano stati tagliati, probabilmente per facilitare l’operazione.

L’allarme

Subito è partito il messaggio a uno dei titolari dell’attività, Francesco Cacopardo. È lui stesso a spiegare quanto accaduto: «Il ragazzo che ha aperto - dice - ha visto che era stata portata via l’insegna e ora le luci esterne non funzionano. Chiaro che il danno più importante è quello del furto del logo. Un marchio di cui andiamo davvero fieri e immaginiamo che sia piaciuto anche a chi ha deciso di portarlo via. Magari come ricordo di una serata universitaria a Macerata». Si tratta di un tondo luminoso arancione come il cocktail e con una patatina, proprio a rappresentare il nome del locale.

La denuncia

«Ancora non abbiamo sporto denuncia - prosegue Cacopardo -, ma è nostra intenzione farlo. Ci sono delle spycam in zona e penso che si possano vedere gli autori del raid. Suppongo che sia stata una bravata nella notte del giovedì universitario». Intanto è già stata avviata la macchina per le riparazioni del danno: «Con la festa di Pasqua è più difficile risolvere tutto in poco tempo. Intanto abbiamo già fatto venire un elettricista per mettere in sicurezza i fili della luce esterna che sono stati tagliati. Poi martedì ordineremo una nuova insegna e cercheremo di ripristinare tutto».

I vandali

Seppur non molto grande, l’insegna del bar era molto visibile e il furto ha certamente creato indignazione non solo tra i titolari del locale ma anche tra gli altri esercenti. Un peccato, infatti, che uno dei locali del centro abbia subito dei danni agli addobbi esterni proprio durante il periodo pasquale durante il quale c’è molto più movimento anche di turisti in città.