Cacciavite e chiave inglese per rubare negli appartamenti: bloccate due giovanissime romene

ANCONA - Quando hanno visto l'auto della Polizia hanno cercato di nascondere qualcosa sotto una macchina parcheggiata, sperando di non essere notate. Speranza vana, perchè gli agenti hanno intercettato quei movimenti e hanno fermato le due giovanissime ragazze - 18 e 20 anni - di origine romena. Gli oggetti nascosti erano un cacciavite, una chiave inglese ed un ritaglio di plastica rigida.

Le due giovani hanno ammesso alla polizia che gli oggetti sarebbero stati utilizzati per forzare l'apertura di qualche abitazione e che la loro attività illecita era stata interrotta dall'arrivo della pattuglia. Entrambe sono state denunciate per il reato di porto abusi di armi ed oggetti atti ad offendere.



Il questore Capocasa ha emesso un foglio di via obbligatorio per una delle due ragazze con il quale ordina alla giovane di lasciare il territorio del Comune di Ancona e contestualmente le vieta di far rientro per un periodo di 4 anni, avvisandola che la violazione della misura comporta la reclusione e la multa.