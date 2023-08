PESARO L’abbraccio fatale per rubare la collanina a un anziano. Dopo l’arresto spuntano foto di altri gioielli e Rolex nel suo cellulare. La Questura di Pesaro ha pubblicato le foto sulla pagina Facebook e invita i cittadini a riconoscerli nel caso siano stati vittime di furto. Qualche giorno fa l’arresto di due donne rumene di 27 e 21 anni protagoniste della più classico furto con destrezza. La più grande delle due avrebbe avvicinato un uomo di 70 anni in viale Trieste mentre era seduto su una panchina. Vista la sua avvenenza, gli avrebbe proposto una prestazione sessuale.

La proposta

L’uomo, rimasto sconcertato per la proposta, ha rifiutato ma la donna è stata insistente e avrebbe iniziato ad abbracciarlo. Proprio in questo frangente gli ha sfilato la collanina. Poi si è allontanata con una complice. L’uomo si è accorto della sparizione e ha subito chiamato le forze dell’ordine. Una volante della polizia è corsa sul posto e ha iniziato a percorrere le vie del lungomare finchè in viale Trento ha rintracciato le due donne. Loro, appena visto l’auto della polizia hanno lasciato cadere la collanina dell’uomo.

Il precedente

Troppo tardi. Di qui l’arresto per furto con destrezza. La 27enne aveva negato il furto, ma sostenuto che si fosse trattato di un regalo per avergli consentito il palpeggiamento del seno. Circostanza totalmente negata dal 70enne. La 27enne era già nota in quanto ladra seriale, tanto da rimanere in carcere. Proprio dal controllo del suo cellulare sono spuntate numerose foto di orologi Rolex e di monili in oro. Potendosi ritenere essere presumibilmente oggetto di analoghi reati commessi in danno di altre vittime, la Questura ha pubblicato le foto sulla pagina Questura di Pesaro Urbino che si possono facilmente visionare. Rolex, collanine e altri monili: oggetti di valore e importanza. Si tratta in particolare di Rolex Datejust, uno dei modelli più classici e intramontabili, il cui costo può oscillare tra i 7mila e i 21mila euro e più. Nel caso si riconosca l’oggetto in una delle foto, la questura invita a inviare una mail all’indirizzo squadramobilequesturadipesaro@gmail.com indicando un recapito telefonico, il riferimento di contatto e una breve descrizione dell’oggetto riconosciuto e delle circostanze del furto (dove e quando è stata sporta la denuncia). Risale tra l’altro a pochi giorni fa la presentazione nella sala del Comune dell’ultimo video della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani “Sicuri di essere al sicuro”, promossa dal Comune di Pesaro in collaborazione con la Questura di Pesaro e Urbino.

La campagna

Il video rimarca l’importanza di denunciare immediatamente alle forze dell’ordine questo tipo di episodi. È proprio grazie all’immediata denuncia fatta agli operatori della Squadra Volante della Questura di Pesaro e Urbino che si è riusciti ad intervenire negli attimi immediatamente successivi alla commissione di un furto di collana ai danni di un signore, avvenuto mediante la tecnica dell’abbraccio. E proprio la tecnica dell’abbraccio risulta il raggiro più ricorrente.