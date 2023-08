Nel cellulare di una donna arrestata le foto di Rolex rubati: la Questura lancia un appello alle vittime - LE IMMAGINI

PESARO - Un tesoretto di Rolex trafugati è in cerca dei legittimi proprietari a Pesaro. Tutto nasce dall'indagine legata all'arresto di una donna di nazionalità rumena per il furto di una collana con annesso ritrovamento - nel suo cellulare - di numerose foto di orologi Rolex e monili in oro. Probabili refurtive di altri furti.

L'appello della Questura

La Questura di Pesaro Urbino sta cercando di rintracciare le vittime dei presunti furti. Nel caso si riconosca l’oggetto in una delle foto, l'invito è quello di inviare una mail all’indirizzo squadramobilequesturadipesaro@gmail.com indicando un recapito telefonico, il riferimento di contatto e una breve descrizione dell’oggetto riconosciuto e delle circostanze del furto (dove e quando è stata sporta la denuncia). La polizia ricontatterà gli interessati.