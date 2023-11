Ancona, firmati tre provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale: «Strumento altamente incisivo»

ANCONA Tre provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale sono stati firmati ieri, 17 novembre, dalla Questura di Ancona nei confronti di tre uomini gravati da precedenti giudiziari e irregolari sul territorio che vanno dalla rapina aggravata, al furto, alla resistenza a pubblico ufficiale

Il pensiero del Questore

«lo strumento dell'accompagnamento presso i Centri per il Rimpatrio è altamente incisivo ed efficace poiché consente di portare via materialmente dal territorio soggetti destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, in attesa di essere successivamente rimpatriati nei loro Paesi di origine». Queste le parole del Questore Cesare Capocasa