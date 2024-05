CARTOCETO Manto sconnesso e pericoloso lungo la superstrada nel tratto Fossombrone-Fano dove vige il limite di 90 chilometri orari. Un palliativo che non risolve il problema dell’asfalto gravemente ammalorato.

Sui social 90mila contatti

Nel giro di pochi giorni la segnalazione sui social media dei disagi crescenti ha raggiunto oltre 90mila contatti supportati da commenti desolati di utenti che non sanno più a chi rivolgersi. Preoccupa che non ci siano reazioni di alcun genere da parte di nessuna istituzione.



C’è chi invita i sindaci a prendere posizione «Bisogna che la protesta non si fermi se nessuno risponde o rassicura su eventuali lavori programmati - scrivono in diversi -. È assurdo che il manto ammalorato possa rimanere così com’è. C’è chi spera che interventi siano stati programmati ma non comunicati. Campeggiano i cartelli che indicano il limite di velocità di 90 chilometri all’ora. Provvedimento che non promette nulla di buono».

La preoccupazione

La corsia che più preoccupa è quella dello scorrimento normale del flusso veicolare. Troppi avvallamenti e buche. In particolare nella direzione di marcia monte mare. Da Fossombrone bisogna oltrepassare Lucrezia dove la strada è stata sistemata. Per il resto precarietà totale. Nella maggior parte dei casi i più preferiscono la corsia di sorpasso il cui stato è normale. I rischi però aumentano.