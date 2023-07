CIVITANOVA - Con la scusa di pubblicizzare il suo centro di fisioterapia aperto recentemente mette le mani al collo di una signora e le sfila il girocollo in oro. A denunciare l’accaduto è la nipote della vittima. L’episodio è avvenuto due giorni fa, sul marciapiede all’incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Montello, zona Sud della città.

APPROFONDIMENTI POLIZIA Fermo, sfrecciano sull'auto rubata: foglio di via e denuncia per un uomo e una donna già "conosciuti" LE INDAGINI Ruba tre cellulari e un sacco di noci, 23enne in carcere per avere violato il divieto di dimora a Falconara

Il racconto

«Mio padre e mia zia erano venuti a trovarmi – racconta – e avevano parcheggiato lì la macchina. Ad un certo punto sono stati avvicinati da una signora corpulenta, alta circa un metro e sessanta, munita di cappellino di paglia e di una mascherina chirurgica, e il suo complice, alto un metro e ottanta, brizzolato, con la barba incolta. La donna si è avvicinata a mia zia dicendo di aver aperto da poco un centro di fisioterapia. Già quando l’ha vista con quella mascherina mia zia si è insospettita, ma la donna ha riferito di aver avuto la bronchite di recente».

A quel punto la donna ha cercato di allontanare le persone: «Mia zia ha cominciato a dirle che non era interessata, che non le serviva nulla, cercando anche di essere gentile, mentre mio padre veniva distratto dal complice, e quella ad un certo punto, con la scusa della cervicale, le ha messo una mano dietro al collo. Mia zia, che fino a quel momento aveva sempre cercato di non darle le spalle, proprio perché insospettita da quella coppia, e si è subito allontanata. Mio padre, a quel punto, ha messo in moto la macchina e sono ripartiti. Soltanto dopo un po’ mia zia si è accorta di non avere più al collo la catenina in oro che era, tra l’altro, un regalo di mia nonna che è morta poco tempo fa. Abbiamo fatto denuncia alle forze dell’ordine e spero che leggendo il messaggio che ho pubblicato sui social la gente stia con gli occhi aperti. Io, di recente, sono stata derubata in casa. Ignoti si sono introdotti nel garage, rubando tra le altre cose anche l’attrezzatura da kite surf del mio compagno».