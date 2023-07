Fermo, sfrecciano sull'auto rubata: foglio di via e denuncia per un uomo e una donna già "conosciuti"

FERMO - Fermati mentre sfrecciano su un'auto rubata, dove hanno anche un coltello: un uomo e una donna già conoisciuti alle forze dell'ordine collezionano altre dennce ed il foglio di via da Fermo.

Nella mattinata di ieri, i polizioitti ricevevavno dalla sala operativa la nota di ricerca di un'autovettura rubata, una utilitaria, che transitava lungo la fascia costiera. All' attività di ricerca prendevano parte anche gli operatori della Squadra Mobile e, poco dopo, i poliziotti rintracciavano l'autovettura in zona Campiglione, con a bordo un uomo ed una donna, entrambi italiani, con numerosi precedenti di Polizia

Amandola, ragazzo scomparso nel nulla da domenica: scattano le ricerche tra i monti anche con i droni

Gli operatori effettuavano una perquisizione all'interno dell'autovettura rinvenendo arnesi atti ad offendere tra cui delle forbici ed un coltello che venivano sottoposti a sequestro.

I due soggetti, italiani, di trent' anni circa, già noti alle forze di polizia per i loro precedenti, venivano quindi accompagnati presso gli uffici della Questura, dove venivano denunciati per i reati di resistenza, ricettazione e possesso di oggetti atti ad offendere. L'autovetturaè stata riconsegnata al legittimo proprietario. Nei confronti dei due soggetti sono state emesse le misure di prevenzione del tipo foglio di via e divieto di ritorno da Fermo.