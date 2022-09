Senigallia, «Hai una sigaretta?» e gli strappano la collana: fuga breve, presi i due scippatori

SENIGALLIA - Prima gli chiedono una sigaretta, ma poi gli strappano dal collo dal collana. Ma la fuga dei due giovani scippatori dura poco: i carabinieri acciuffano subito uno e poco dopo l'altro.

Ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato due giovani per un furto con strappo commesso a Senigallia. Si tratta di un 19enne di Ostra Vetere e un 18enne di Barbara. Ieri mattina, in centro a Senigallia, i due si sono avvicinati ad un signore di 78 annni, che viaggiava in bici, lo hanno fermato e gli hanno chiesto se avesse una sigaretta. Ma poi uno dei due giovani gli ha strappato dal collo una collana in oro con un ciondolo, e poi entrambi sono scappati. La vittima ha chiamato subito il 112 e grazie al rapido intervento della gazzella è stato subito bloccato il giovane che aveva strappato la collana, mentre l’altro si è dato alla fuga. Subito sono iniziate le indagini per identificare il secondo ragazzo, che poco dopo è stato rintracciato ad Ostra Vetere. Per entrambi è scattata la denuncia. La collana con il ciondolo è stata rintrovara dai carabinieri poco distante dal luogo del furto e restituita al proprietario.