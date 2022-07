SIROLO - Lo ha abbracciato fingendo di conoscerlo, un pretesto per instaurare un contatto fisico con la vittima e sfilarle dal collo ciò che aveva di più caro: una collana d’oro su cui era appesa la medaglietta appartenuta al figlio defunto. Così, un pensionato di Sirolo è stato derubato da una donna sui 25 anni che ieri mattina si sarebbe resa responsabile anche di altri tentati furti con raggiro. In realtà i due non si conoscevano affatto e forse non si erano neppure mai incrociati prima che il piano ordito ai danni dell’anziano avesse inizio. La giovane gli è andata incontro lungo il tragitto tra via Giulietti e piazza Brodolini con lo stesso entusiasmo di chi, dopo tanto tempo, ritrova una persona amica. E a nulla sono valsi lo stupore e il distacco con cui l’uomo l’ha accolta, non ricollegando quel volto a una figura familiare. «Ma come, non mi riconosci?» gli avrebbe detto la donna.

La fuga

Pochi secondi, il tempo necessario a convincersi che la memoria non gli stava giocando brutti scherzi e la persona che aveva di fronte non era chi diceva di essere, che della ladra - e della collana - si erano già perse le tracce. A lanciare l’allarme è stata la figlia del pensionato: dopo aver denunciato l’accaduto ai carabinieri, ha diffuso un avviso sui social per mettere in guardia gli altri cittadini. «Stamattina – ha scritto ieri su Facebook - una signora di circa 25 anni si è avvicinata a mio padre a Sirolo (tra l’asilo delle suore e la banca per poi entrare nel tunnel del condominio di fronte), l’ha abbracciato con la scusa “non mi riconosci?”. Quando si è accorto che non aveva più la collana d’oro era già sparita! Lui la portava perché c’era la medaglietta del figlio morto anni fa». La donna «è moretta, magra, capelli lisci, vestita di nero. Fate attenzione! Poco prima ha tentato di rubare un Rolex davanti la farmacia. I carabinieri dicono che sono molto abili anche con persone più giovani».