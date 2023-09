FANO - L’abbraccio fingendosi un vecchio conoscente e addio collanina. Ieri interrogatorio di garanzia per un 18enne albanese che a metà luglio aveva avvicinato un anziano in zona mare mettendo in scena il solito copione. Qualcosa tipo: «Sono un vecchio amico di tuo nipote, non ti ricordi».

Poi l’abbraccio caloroso e le mani al collo per sfilare la collana. Il giovane si era dileguato e la vittima del furto con destrezza, una volta accortosi dell’ammanco, ha denunciato tutto alla polizia di Stato che si è messa sulle tracce del ladruncolo. Grazie a un paio di testimoni oculari e alle immagini di videosorveglianza della zona mare sono riusciti a dare un volto al responsabile e costruire un impianto accusatorio.

Preso qualche giorno fa

Così il giovane è stato riacciuffato qualche giorno fa e per lui è scattata la misura cautelare della custodia in carcere. L’albanese ha vari precedenti per reati simili, non ha una fissa dimora, per cui il giudice ha valutato il pericolo di fuga e la possibilità di reiterare il fatto. Ieri mattina, difeso dall’avvocatessa Eleonora Nocito, ha ammesso gli addebiti e ha chiesto scusa per quanto accaduto.