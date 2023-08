SAN CLEMENTE Massimo Boldi torna al suo vecchio amore, la batteria, per girare uno spot al Villaggio La Pescaccia di San Clemente. La registrazione si è svolta lunedì scorso, per un intero pomeriggio, nella stupenda location del Villaggio La Pescaccia di San Clemente di Luca e Patrizia. Il popolare attore comico ha girato un videoclip musicale, in veste di special guest, per il lancio della canzone Imalaya cantata da Marc in uscita a metà settembre. Massimo Boldi, 78 anni compiuti lo scorso luglio, nella registrazione del videoclip si è cimentato con il suo strumento preferito: la batteria, che lo aveva visto protagonista agli esordi della sua carriera con I Mimitoki e La pattuglia azzurra.

La produzione



Il videoclip è prodotto da Andrea Fresu & Ilenia De Sena per la Keep Hold Music. L’organizzazione della produzione era affidata all’Agenzia di Marketing Iceman Production di Terni, che si occupa del management e marketing immagine di personaggi pubblici e che opera a livello nazionale e internazionale.