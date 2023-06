Il cinema cult anni '80 si celebra a Numana con il Conero Film Festival: in arrivo Boldi, De Sica e Ornella Muti. Ecco quando

La battuta cult di don Buro vale ancora: «Chi se fa l'affari sua torna sano a casa sua». Alzi la mano chi non l'ha ripetuta, almeno una volta, a figli o amici durante una gita. Il riferimento è al film, stra-cult, Vacanze in America, uscito nel 1984, per la regia di Carlo Vanzina con un ispiratissimo Jerry Calà («Cassa Comune, mezzo gaudio»), Christian De Sica nelle vesti del prete laziale di San Crispino e un cast di attori protagonisti in varie pellicole e telefilm (sì, telefilm, antenati delle Serie Tv) di quei favolosi anni '80 a cui Numana, a fine giugno, tributerà anteprime, pellicole di culto, incontri con le star ed eventi paralleli. Tutto pronto per il Conero Film Festival che si presenterà nel dettaglio domani, a Roma, nella sede della Camera di Commercio. Le Marche si confermano vicine al cinema (vedi il Pesaro Film Festival con Carlo Verdone ospite in questa edizione 2023) oltre che location ideale per fare cinema (leggi: Da Totò a Raoul Bova, da Monica Vitti a Riccardo Scamarcio: le Marche, un set cinematografico). La kermesse renderà omaggio a fine giugno a quel fortunato filone tricolore inaugurato con Eccezzziunale Veramente (1982) e Sapore di Mare (1983), proseguito poi con il primo vero originale cinepanettone, Vacanze di Natale (1983), e Vacanze in America (1984) passando ovviamente per Yuppies - Giovani di successo (1986) costruito sulla Milano da Bere. Tanti film, rivalutati negli anni, ancora oggi non a caso perno di molti palinsesti televisivi. A Roma, per la presentazione, saranno presenti il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli, Andrea Agostini e Francesco Gesualdi, presidente e direttore della Fondazione Marche e Cultura, il direttore generale Atim Marco Bruschini e Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana e promotore dell’iniziativa, al fianco di Enrico Vanzina, direttore artistico della kermesse. Si fanno già i nomi dei primi ospiti (continua - 1)