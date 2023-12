FABRIANO - Prima gli chiede informazioni stradali, poi si offre per una compagnia speciale. Tutto serviva per abbracciarlo per sfilargli la catenina d’oro, del valore di circa 800 euro. La vittima è un pensionato 80enne di Fabriano. Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza hanno identificato e denunciato una 25enne residente nel nord Italia, già segnalata da altri Uffici di Polizia per fatti dello stesso genere, per il reato di furto pluriaggravato. Sarà oggetto di valutazione da parte della Divisione Anticrimine della Questura di Ancona per l’eventuale emissione di foglio di via obbligatorio dalla città di Fabriano. Non è la prima volta che avvengono episodi con la cosiddetta tecnica dell’abbraccio.

Il pensionato 80enne stava rientrando a casa da solo, dopo avere partecipato ad una celebrazione religiosa in chiesa, quando da un’utilitaria, è scesa la 25enne che lo ha avvicinato con la scusa di chiedergli alcune indicazioni. Gli ha proposto una compagnia speciale e l’ha abbracciato senza il suo consenso. L’uomo, non senza difficoltà, è riuscito a liberarsi. Quest’ultima, repentinamente, è risalita in auto. Ad attenderla c’era un complice che ha sempre tenuto il motore accesso. A forte velocità si è allontanato. L’uomo aveva il portafogli, ma con stupore ha appurato che ad essere sparita, in un attimo, era stata la catenina in oro che indossava al collo da 800 euro. Ha subito allertato la polizia agli ordini del commissario Capo, Angelo Sebastianelli.

Acquisite le prime informazioni, gli agenti si sono attivati per acquisire le immagini delle riprese dai circuiti pubblici e privati di videosorveglianza. Gli agenti hanno così individuato il veicolo utilizzato dalla ladra e dal complice. Sono riusciti a risalire all’identità della donna, 25enne, nata in Romania, residente nel nord Italia, già segnalata per fatti-reato dello stesso genere. È stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di furto pluriaggravato. I poliziotti stanno verificando se si è resa protagonista di ulteriori episodi, con la stessa tecnica, nel comprensorio.