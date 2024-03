Fabriano, due donne "assediano" un anziano con la tecnica dell'abbraccio ai giardini, ma la Polizia ferma tutto

FABRIANO - Due donne "assediano" un anziano con la tecnica dell'abbraccio ai giardini, ma non si accorgono che la Polizia sta osservando tutto. I poliziotti intervengono prima che sia troppo tardi e scatta la denuncia per entrambe

Le due donne, una 34enne ed una 31enne, comunitarie, dimoranti in Roma, risultavano avere specifici precedenti per reati contro il patrimonio commessi con destrezza in occasione di avances di natura sessuale (“tecnica dell’abbraccio”) oltre ad essere state raggiunte, nel tempo, da provvedimenti di foglio di via obbligatorio da diverse città italiane. L’attenzione di una pattuglia del Settore Anticrimine, in servizio nell’area dei Giardini Regina Margherita a Fabriano, era attirata da una giovane donna che, con atteggiamento lascivo, si proponeva nei confronti di un anziano che passeggiava.

Dopo qualche minuto di appostamento riservato, i Poliziotti si accorgevano di una seconda giovane donna che attaccava discorso con altri frequentatori del giardino, come "diversivo" per evitare che si avvicinassero alla prima donna e all’anziano “agganciato”. La prima donna convinceva l’anziano a sedersi su una panchina sedendosi lei stessa vicino: lo accarezzava lungo le braccia e le spalle e l’uomo restava immobile. I due, quindi, venivano avvicinati dalla seconda donna che, da dietro, accarezzava l’uomo sul collo slacciandogli i primi bottoni della camicia indossata. I Poliziotti decidevano di intervenire per interromperne l’evoluzione e la consumazione del reato, come imposto dalla Legge. Le due donne, sorprese dalla velocità dell’esecuzione, iniziavano ad offendere pesantemente i Poliziotti opponendo resistenza. Per le due donne, una denuncia alla Autorità Giudiziaria per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale oltre alla ipotesi di tentativo di furto con destrezza. Il Questore Cesare Capocasa, nelle prossime ore, valuterà l’applicazione di misure di prevenzione a carico delle due donne atte a tutelare la sicurezza e la tranquillità dei fabrianesi.