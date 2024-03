Civitanova, prima il botto e poi il fumo: nuovo assalto esplosivo al bancomat, ma per i banditi è una beffa

CIVITANOVA - Assalto al bancomat nella notte. Dopo il blitz di pochi giorni fa a Porto Potenza, questa volta i malviventi hanno preso di mira lo sportello automatico delle Poste in via Silvio Pellico a Santa Maria Apparente. Non è escluso che si tratti degli stessi autori. L'allarme a Civitanova è scattato intorno alle 4: i residenti hanno sentito un boato fortissimo e poi hanno visto del fumo. Sul posto è intervenuta la polizia che indaga sull'accaduto. Stando ai primi accertamenti, pare i ladri siano scappati a mani vuote.