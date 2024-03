Bancomat impazzito, prelievi illimitati e i clienti corrono allo sportello: ritirati 40 milioni in poche ore, interviene la polizia

«Corri, il bancomat regala prelievi illimitati». Il tam tam nei messaggi è immediato e allo sportello si forma una lunga coda di persone. È successo in Etiopia ai clienti della banca principale, la Commercial Bank of Ethiopia (CBE). Come riporta la BBC, per un guasto allo sportello durato ore i clienti sono riusciti ad andare via con un "bottino" complessivo di 40 milioni di euro. Ad attingere dal bancomat d'oro sono stati principalmenti studenti dell'università. Per fermarli è servito l'intervento della polizia.

Problema tecnico

La banca centrale dell'Etiopia, che opera da organo di governo del settore finanziario, ha rilasciato domenica una dichiarazione in cui afferma che si è verificato «un problema tecnico» durante «le attività di manutenzione e ispezione».

Abe Sano, presidente della banca, non ha detto esattamente quanti soldi sono stati ritirati durante l'incidente di sabato, ma ha spiegato che la perdita subita è stata piccola se paragonata al totale delle attività della banca.

Alcune Università hanno invece invitato gli studenti a restituire il denaro in eccesso eventualmente prelevato, mentre la banca assicurava che in caso di restituzione non ci saranno addebiti o incriminazioni. Non è chiaro quanto sia effettivamente rientrato.