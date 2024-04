Ancona, assalto al bancomat in zona Q2 con l'esplosivo: danni anche alla banca. I malviventi prelevano il bottino

ANCONA Una grande esplosione per far saltare in aria il bancomat e impossessarsi delle banconote all'interno. Questo sarebbe stato il piano di alcuni malviventi messo in atto, questa notte (15 aprile), ad Ancona in zona Q2. Il boato, invece, ha finito per danneggiare anche l'intera filiale della Banca Etica di via 1°Maggio mettendo in allerta le volanti della Polizia.

L'intervento

Dai primi riscontri sembrerebbe che il bottino prelevato sia stimato comunque in poche banconote ma le indagini proseguono. Il gruppo aveva disseminato lungo la strada anche alcuni bidoni della spazzatura per rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine durante la fuga.