Shopping a scrocco con i bancomat rubati: anziani beffati, puniti i ladri senza cuore

ANCONA Quasi dieci anni di carcere. È terminato con tre condanne il processo incardinato dalla procura contro altrettanti romeni, accusati - insieme ad altri complici - di aver congegnato agguati in serie per sfilare i bancomat agli anziani e utilizzarli per le spese a scrocco. I tre imputati, un 60enne, un 44enne e un 38enne difesi dall’avvocato Marco Torelli e reclusi nel carcere di Montacuto, procedevano con l’abbreviato. Le pene: 3 anni per il più anziano, 3 anni per il 39enne, 2 anni e 8 mesi per il 44enne.

Le indagini

Nell’agosto del 2022, gli imputati erano finti in arresto assieme ad altre 11 persone; per queste non è ancora pervenuta l’estradizione dalla Romania.

L’operazione era stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Ancona. Stando all’accusa, la gang si era intascata quasi 100mila euro tra il settembre 2020 e il gennaio 2021. Il modus operandi, secondo gli investigatori, era sempre lo stesso.

A turno, le varie batterie composte da 5-6 romeni si presentavano davanti alla filiale per saccheggiare la vittima designata. «Scusi, le è caduta una banconota» era il pretesto utilizzato per distrarre la preda. Nel frattempo, c’è chi si appuntava il codice Pin digitato sulla tastiera, chi prendeva il bancomat dalla fessura dell’Atm e lo sostituiva con un altro, chi teneva impegnata la guardia giurata, chi impediva ad altri clienti di entrare. Assalti-lampo che si consumavano in pochi istanti.

Poi i malviventi correvano in altri Atm per prelevare il denaro. Ad Ancona i raggiri si sono concentrati in particolare nelle filiali Unicredit di piazza Ugo Bassi, Tavernelle e via Trieste. Un 69enne e un 82enne si erano visti sfilare 7.500 euro a testa, un 84enne 6.500 euro, una 84enne altri 2.300 euro. Tra le vittime, anche un anziano di Legnago a cui sono stati rubati oltre 10mila euro. In un caso, un’anconetana di 83 anni aveva sventato la truffa: bloccando subito il suo bancomat, aveva dato impulso alle indagini.