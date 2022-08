ANCONA - Un agguato in pieno giorno. L’ha agganciata sulla Flaminia, nei pressi di uno dei sottopassi che conducono al mare, e le ha strappato la collana d’oro che portava al collo. La poveretta, un’anconetana di 70 anni, ha avuto la forza, nonostante lo choc subito, di chiamare la polizia.

Lo scippatore se l’è data a gambe, facendo perdere le sue tracce. Il furto è andato in scena giovedì mattina, attorno alle 9, all’altezza del sottopasso al confine tra Ancona e Falconara. Sul colpo indagano gli agenti della Squadra Mobile dorica. La donna non ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso.

La paura

Tanta la paura che però le è rimasta addosso in quella che doveva essere per lei una semplice passeggiata mattutina a Palombina. Molte le persone che, dopo il blitz dello scippatore, sono accorse sul posto per sincerarsi delle condizioni della vittima. Quest’ultima sarebbe riuscita a raccontare agli agenti accorsi sul posto poco o niente. Lo scippo, infatti, è stato consumato in tempi brevissimi e il malvivente ha agito da dietro, non consentendo all’anziana di incamerare dettagli utili all’indagine portata avanti dagli uomini della questura. Sembra, ma è ancora tutto da verificare, che qualcuno abbia visto allontanarsi in maniera precipitosa dal luogo dello scippo un uomo dalla pelle scura, dalla stazza corpulenta. Purtroppo a ridosso del sottopasso non ci sono telecamere di sicurezza: ciò rende ancora più complesso il lavoro degli investigatori guidati dal vice questore Carlo Pinto.



La ricostruzione

Lo scippo si è consumato attorno alle 9 ed è durato pochissimi istanti. Stando a quanto ricostruito, l’anziana si trovava a camminare sul marciapiede della Flaminia, probabilmente diretta verso la spiaggia, quando è stata aggredita dal malvivente. Una mossa fulminea e dal collo della donna è sparita la collana d’oro. Lo scippatore ha agito alle spalle della vittima. Un modus operandi ben congegnato per mettere a segno un colpo apparentemente perfetto e privo di sbavature. L’anziana ha fatto solo in tempo a vedere il criminale allontanarsi lungo la Flaminia. Poi, la presa di coscienza della sparizione del gioiello e l’allarme lanciato alla polizia. Sul posto sono arrivate le pattuglie delle Volanti e della Squadra Mobile per cristallizzare quanti più elementi possibili utili all’indagine. La vittima, visibilmente scossa, non ha riportato ferite e, dunque, non è stato necessario l’arrivo degli operatori sanitari.