Trappola hot fuori dalla Messa a Fabriano: saluto, "proposta indecente" e abbraccio all'anziano. Addio alla collana, presa la truffatrice

FABRIANO - Prima gli chiede informazioni stradali, poi si offre per una compagnia speciale. Tutto serviva per abbracciarlo per sfilargli la catenina d’oro, del valore di circa 800 euro. La vittima è un pensionato 80enne di Fabriano, che stava tornando a casa dopo la Messa. Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza hanno identificato e denunciato una 25enne residente nel nord Italia, già segnalata da altri Uffici di Polizia per fatti dello stesso genere, per il reato di furto pluriaggravato.

Acquisite le prime informazioni, gli agenti si sono attivati per acquisire le immagini delle riprese dai circuiti pubblici e privati di videosorveglianza. Gli agenti hanno così individuato il veicolo utilizzato dalla ladra e dal complice. Sono riusciti a risalire all’identità della donna, 25enne, nata in Romania, residente nel nord Italia, già segnalata per fatti-reato dello stesso genere. È stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di furto pluriaggravato.