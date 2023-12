Ancona, lite nella notte a Torrette: i poliziotti dividono due uomini venuti alle mani

ANCONA La scorsa notte (20 dicembre) le Volanti della Questura di Ancona sono intervenute in zona Torrette per sedare una lita scoppiata tra due uomini. Una volta giunti sul posto, un 30enne di origini rumene spiegava di aver avuto l'alterco con un suo connazionale per motivi poco chiari (era visibilmente ubriaco) ma presentava un vistoso taglio all'altezza della spalla.

La ricostruzione

Non potendo beneficiare di alcuna testimonianza dei condomini, visto anche l'orario, gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica con non poche difficoltà. Il 40enne, dopo essersi accorto delle condizioni del connazionale, lo ha invogliato ad andare a casa (il 30enne avrebbe cercato di dormire nell'abitazione dell'altro uomo) e dato il rifiuto sarebbero passati alle vie di fatto.