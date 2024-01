ANCONA Non poteva essere altrimenti vista la portata del personaggio. L’ultima puntata del Tamberi-Gate, legata al delicato rapporto tra il campione Gimbo e papà Marco (suo ex coach), ha fatto parlare per tutta la giornata di ieri l’Italia dello sport. E sempre ieri la mamma di Gimbo ha provato a ricucire lo strappo tra il figlio e l’ex marito: «Si chiariranno, ma certe cose devono restare tra loro». Il post apparso sulla bacheca Facebook del padre nella serata di mercoledì - poi rimosso dopo un’ora, ma intercettato e pubblicato dal Corriere Adriatico nell’edizione del giovedì - intanto ha fatto il giro di cronache online e cellulari. Nove righe estremamente personali, con tanto di dure accuse al figlio. Poi successivamente smentite sostenendo che qualcuno fosse entrato nel suo profilo. Un tentativo di retromarcia (improbabile) che non è bastato a disinnescare l’esplosività del post.

«In mezzo a una strada»

«Tuo figlio, dopo che ti sei giocato tutto, ma proprio tutto per lui, ti mette in mezzo a una strada da un giorno all’altro trattandoti come una pezza da piedi». Erano le prime battute del messaggio uscito intorno alle 20.45. Un messaggio dove si faceva riferimento anche a problemi di salute e lavorativi. E che si concludeva con un incoraggiamento motivazionale: «Never give up (Non mollare mai, ndr), per me è davvero troppo facile. Però voglio ricominciare a dormire bene. Mi piaceva troppo».

Un rapporto già difficile

Seppur Gimbo non venga mai citato direttamente (ha anche un fratello, Gianluca) gli indizi e l’intuito portano chiaramente a lui. Il rapporto tra padre e figlio, sportivo e non solo, è complicato da tempo. La separazione professionale dell’estate 2022, le dichiarazioni di Gianmarco («Non parlo con papà praticamente dal giorno del mio matrimonio». Un legame, quello con la moglie Chiara Bontempi, celebrato a Pesaro il 1° settembre 2022 a Villa Imperiale) ma anche il parziale riavvicinamento avvenuto dopo la vittoria dell’oro ai Mondiali di Budapest, una città a lui molto cara che ha ospitato anche l’addio al celibato con gli amici più stretti. Sul podio ungherese, Gimbo si lasciò andare a una confessione particolare: «Non abbiamo contatti da tempo, ma questa medaglia è anche sua e per lui». Non si è fatto attendere il commento sulla vicenda della mamma di Gimbo, Sabrina Piastrellini (separata dall’ex marito Marco Tamberi), sempre vicina alle sorti del figlio campione.

La reazione di mamma Sabrina

La Piastrellini ha detto la sua sul caso: «Fondamentalmente non ho molto da aggiungere, ho seguito dal vostro giornale la storia. Senza entrare nello specifico, visto che la pubblicazione del post su Facebook ha dei contorni ancora da definire, mi limito a ribadire che queste cose allontanano Gianmarco e il padre sempre di più». Ancora, entrando nella sfera dei rapporti: «Sicuramente si chiariranno tra di loro, ma sono aspetti che sarebbe giusto mantenere in famiglia e non rendere pubblici sui social e sulle cronache. Serve delicatezza quando si parla di queste cose». Infine, sulla reazione alle frasi pubblicate (di cui papà Marco non si è assunto la paternità, come detto in apertura): «Non me l’aspettavo. È sparito dopo un’ora? Comunque lo ha letto tanta gente, Gimbo è un campione, un personaggio pubblico molto seguito, anche se è rimasto online per poco tempo posso capire che ci sia stata questa risonanza mediatica».

Dal campione nessuna replica

Tamberi jr fino a ieri sera non ha voluto replicare - come comunicato dal suo ufficio stampa - neanche attraverso i suoi vari profili dove ha condiviso storie e foto di ordinaria normalità mentre si allena. Il numero uno olimpico e mondiale nel salto in alto (anche testimonial di Armani), in questi giorni, si trova a Potchefstroom in Sudafrica per preparare nel migliore dei modi le prossime olimpiadi di Parigi 2024 dove, oltre ad essere il capitano dell’atletica, è candidato al ruolo di portabandiera.