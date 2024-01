ANCONA - Il post pubblicato, poi rimosso dalla bacheca social nel giro di un’ora. Nove righe di pensieri e parole che tracciavano uno sfogo sulle recenti vicissitudini personali, così intime e dettagliate da far pensare alla genuinità del post. Perché si faceva riferimento al rapporto, quello lavorativo, con il figlio: «ti mette in mezzo ad una strada»; e agli strascichi, emotivi, lasciati da quel legame, dove sarebbe stato trattato «come una pezza da piedi».

Il chiarimento



Il post in questione è quello comparso poco prima delle 20 di ieri sulla bacheca Facebook di Marco Tamberi, padre ed ex allenatore di Gianmarco, l'uomo volante che nel salto in alto ha praticamente vinto tutto. Nel giro di un’ora, quelle parole sono sparite. Cancellate. «È stata una stupidaggine» ha detto Marco Tamberi, raggiunto ieri sera dal nostro giornale al telefono, lasciando forse intendere a un suo ripensamento come causa della rimozione. Poi, la precisazione: «La stupidaggine è quella che hanno fatto gli altri. Qualcuno è entrato nella mia bacheca social, appena ho letto il post l’ho prontamente rimosso». Sarebbe stato quindi un hacker o comunque chi è riuscito a scucire le credenziali di Tamberi senior a pubblicare quel post, che ha attirato parecchi commenti ed ha avuto una notevole visibilità, considerando che l’ex coach di Half Shave conta sul suo profilo Facebook oltre 3.500 contatti.



La paternità del post appariva però molto credibile, considerando che al suo interno erano contenuti riferimenti di natura privata e alcuni dettagli che solo pochi intimi potevano conoscere. Ma tant’è, la titolarità di quello che sembrava essere uno sfogo, in parte diretto a Gimbo (seppur mai citato espressamente), è stata fortemente sconfessata dal legittimo proprietario dell’account. Sarebbe stata la prima rottura del silenzio dopo la fine del rapporto professionale con il figlio Gimbo, annunciata nell’estate del 2022. Un rapporto teso, ma pieno di soddisfazioni sportive, con il coach-papà che con passione e professionalità ha preso per mano il figlio, dai campetti di basket (primo amore sportivo, mai nascosto, del campione olimpico) alla pista d'atletica, portandolo al successo fino alla memorabile vittoria a Tokyo 2021, con la medaglia d'oro divisa con l'amico di sempre Mutaz Barshim. «Non parlo con papà praticamente dal giorno del mio matrimonio» aveva detto Gimbo, che si è sposato a Pesaro con Chiara Bontempi il primo settembre del 2022.

Un filo di riapertura sembrava essere arrivato con la vittoria dell'atleta ai Mondiali di Budapest lo scorso agosto. «Non ci parliamo da tempo io e mio papà ma questa medaglia è anche sua e per lui» aveva detto Gimbo, dedicando anche al padre la vittoria, arrivata dopo essere stato affiancato dal nuovo coach, Giulio Ciotti. E poi ancora: «Sarebbe bello riallacciare i rapporti? In assoluto sì. Molto complesso, però» aveva confidato il campione, rivelando un legame tormentato. In questi giorni Gianmarco è in Sudafrica, a Potchefstroom, per allenarsi e preparare i prossimi impegni sportivi. Con lui, oltre alla moglie Chiara, c'è un altro anconetano: il mezzofondista Simone Barontini.