ASCOLI Alle porte del Natale, la città si appresta ad accogliere grandi nomi dello sport e dello spettacolo. Per continuare a promuovere il territorio sui canali social, Ascoli sarà lo scenario di un filmato promozionale che vedrà come protagonista il campione Gianmarco Tamberi. L’atleta, oro olimpico nel salto in alto a Tokyo, scelto dalla Regione Marche per realizzare un’imponente iniziativa promozionale da sviluppare sul web, arriverà nel capoluogo piceno martedì per realizzare uno spot che promuoverà le Cento Torri. La location scelta è piazza del Popolo, grazie anche all’atmosfera suggestiva creata dall’imponente gioco di luci realizzato per il Natale.

Il personaggio

Tamberi, atleta che è cresciuto e vive nelle Marche, per chi lo ha scelto come testimonial, esprime tenacia, talento e la fedeltà alle proprie radici, ma anche il sacrificio e la determinazione, la forza di credere fino in fondo in un obiettivo così importante. Uno spot che verrà girato nel pomeriggio in piazza del Popolo e che intende sottolineare, dopo anni in cui a rappresentare il territorio è stato Roberto Mancini, come le Marche siano più che mai terra di campioni, luogo in cui si trovano le motivazioni per crescere e migliorarsi.

Il tributo

Domani, invece, sarà ad Ascoli il conduttore tv Massimo Giletti, chiamato dall’amica giornalista Pina Traini a condurre all’Auditorium Neroni l’evento-tributo a Lucio Battisti che, dalle 21,vedrà coinvolto sotto i riflettori anche il musicista londinese Phil Palmer, che con il cantautore laziale aveva realizzato lo storico album “Una giornata Uggiosa”. Giletti, che nel 2024 tornerà in Rai con un nuovo programma, arriverà in città con la scorta, dopo le minacce di morte subite in seguito alle trasmissioni realizzate su La7 dedicate alla mafia.