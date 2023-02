Lancio del martello, il sangiorgese Giorgio Olivieri conquista il titolo nazionale a Rieti

PORTO SAN GIORGIO - Ancora un successo per il lanciatore sangiorgese Giorgio Olivieri: il martellista, cresciuto nelle file dell’Atletica Sangiorgese e approdato poi ai Carabinieri Bologna, è salito sul tetto d’Italia per la seconda volta consecutiva, conquistando il titolo italiano assoluto a Rieti.

Il palmares del talento marchigiano

Nella cittadina laziale, come ormai d’abitudine, si sono disputati i campionati nazionali di lanci invernali con il ventiduenne Olivieri, opposto a specialisti di lungo corso che gli hanno dato filo da torcere. La gara si è decisa al quarto turno, quando Giorgio, seguito tecnicamente da Alfio Petrelli e papà Luigi Olivieri, ha scagliato l’attrezzo a 73,03 metri, replicando così il titolo del febbraio dello scorso anno. Dopo questa vittoria, il palmarès di Olivieri diventa sempre più prestigioso: oro ai Giochi del Mediterraneo, bronzo ai Campionati Europei juniores, bronzo alla Coppa Europa promesse, oro per due volte ai campionati italiani assoluti, oro per nove volte ai campionati italiani giovanili. La gioia di Rieti si aggiunge a quella per la fresca laurea in ingegneria informatica all’Università di Ancona.