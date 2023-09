Il campione marchigiano Gianmarco Tamberi in corsa per il titolo di atleta europeo dell'anno

ANCONA un mese dal trionfo mondiale di Budapest, unico oro che mancava alla sua collezione, Gianmarco Tamberi è ufficialmente in nomination per l'Atleta Europeo dell'Anno. Il saltatore anconetano, campione italiano, europeo e olimpico, è tra i dieci candidati ai Golden Tracks nella categoria «Men's European Athlete of the Year», in compagnia dello svedese re dell'asta Armand Duplantis e dei norvegesi Jakob Ingebrigtsen e Karsten Warholm.

La cerimonia

Il vincitore del premio, classico riconoscimento di fine stagione, sarà svelato nella cerimonia che quest'anno European Athletics organizzerà a Vilnius, in Lituania, il 21 ottobre.