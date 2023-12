Inarrestabile Gimbo, è anche Atleta dell'Anno 2023. Ecco tutte le altre categorie premiate

Gianmarco Tamberi è Atleta dell'Anno, l'Oscar di fine stagione della Federazione italiana di Atletica leggera che incorona gli atleti più rappresentativi del 2023. Tra le donne è sttata eletta Antonella Palmisano: il titolo di “Squadra dell’anno” è andato agli azzurri vincitori degli Europei a squadre-Coppa Europa, come “Stelle nascenti” sono stati eletti Mattia Furlani ed Erika Saraceni, come “Master dell’anno” Livio Bugiardini e Cristina Sanulli. L’esito è stato determinato dal mix dei voti espressi da una giuria di esperti (2/3) e dai like degli appassionati sui profili Facebook e Instagram di Atletica Italiana (1/3).