Sturani in corsa con Fabbricini: può diventare il nuovo segretario generale della Fidal

ANCONA - Fabio Sturani, ex sindaco di Ancona, ex presidente regionale del Coni e membro della Giunta nazionale, potrebbe diventare il nuovo segretario generale della Fidal, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Un incarico di prestigio, sia per Sturani, propulsore da sindaco della nascita del Palaindor, sia per tutta l’atletica marchigiana. Il condizionale è dettato dal fatto che occorrerà attendere l’esito dell’assemblea elettiva del 31 gennaio in cui ci sono tre candidati. Uno di questi, Roberto Fabbricini, ex segretario generale del Coni, ha affermato che in caso di successo chiamerà appunto Sturani al ruolo di segretario generale. Nella stessa lista di Fabbricini, come candidato a consigliere nazionale, si presenta anche Giuseppe Pino Scorzoso, presidente uscente della Fidal Marche, carica per cui non si ricandiderà. Insomma in caso di successo di Fabbricini, sarebbero due, anche se in vesti diverse, i marchigiani nelle stanze dei bottoni dell’atletica leggera italiana. Gli altri due candidati, in contrapposizione a Fabbricini, sono l’ex olimpionico Stefano Mei e Vincenzo Parriniello, responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e vice presidente uscente.



