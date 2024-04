Termina il campionato di Lega Pro: tutti i verdetti per le marchigiane tra salvezza, playout e retrocessione

ANCONA Un campionato intenso e ricco di colpi di scena, non adatto ai deboli di cuore. Si è chiusa questa sera la Lega Pro per quel che concerne il girone B delle marchigiane. Dopo l'ultimo atto della regular season - disputato in contemporanea a partire dalle ore 20 - questi sono i verdetti che hanno interessato le formazioni marchigiane impegnate nella lotta per non retrocedere.

La classifica definitiva

Ancona, salvezza diretta

Si salva l'Ancona dopo il match con la Lucchese (0-0), anche da quintultima, in virtù del distacco maggiore di otto punti (da regolamento Lega Pro) rispetto alla Fermana penultima, sconfitta in casa dal Pescara.

Vis e Recanatese ai playout

Sarà un playout tutto marchigiano.

Fermana retrocessa in Serie D

Lo disputeranno Vis Pesaro e Recanatese dopo le sfide, rispettivamente, contro Juventus Next Gen ( vittoria 2-1). e Entella (sconfitta . I vantaggi, che vedremo a breve, sono in mano ai pesaresi che partono leggermente avvantaggiati come risultati e fattore campo.

Cade in casa la Fermana contro il Pescara e dice addio alla Serie C. Non sono serviti tre allenatori (Bruniera, Protti e Mosconi) per evitare la retrocessione maturata soprattutto in queste ultime due gare - perse - contro Juventus Next Gen. e, appunto, il Delfino biancoazzurro.

I playout: quando si giocano e regolamento

I playout, in gara di andata e ritorno, si giocheranno il 12 e il 19 maggio (con eventuale anticipo a 11 e 18 maggio per motivi televisivi). Gli orari sono ancora da definire secondo i vari slot ipotizzati. L’andata si disputerà sul campo della peggiore in graduatoria. In caso di parità di reti tra le due squadre dopo le due sfide non ci saranno supplementari e rigori ma si salverà la miglior piazzata durante la stagione regolare.