Simon Billy, nuovo record mondiale sugli sci: 255,5 all'ora. Il francese ha superato il primato dell'italiano Origone che resisteva da 7 anni

Simon Billy è il nuovo campione del mondo dello sci di velocità. Lo sciatore francesce ha battuto un nuovo record raggiungendo i 255,5 all'ora sulla pista di Vars, nelle Alpi francesi.

Ha battuto così i 254,958 km/h raggiunti da Ivan Origone sulla stessa pista: un record che resisteva dal 2016.

Simon Billy e il nuovo record mondiale

L'azzurro Simone Origone, fratello di Ivan, si è classificato al secondo posto nel campionato del mondo realizzando il record personale (254,050 km/h, deteneva un 252,987) che però non è bastato per battere il francese. Il terzo posto è andato all'austriaco Manuel Kramer (252,840 km/h).

Tra le donne, medaglia d'argento anche per Valentina Greggio, con 241,880 km/h, preceduta dalla svedese Britta Backlund con 244,930. Al terzo posto la francese Clea Martinez con 234,780 km/h. Greggio mantiene il record di velocità di 247,083 stabilito sempre nel 2016 a Vars e a tutt'oggi imbattuto.

«Ho sbagliato io. Io che mi faccio gli sci da solo, oggi ho toppato nel preparare gli attrezzi - ha detto Simone Origone -. Di solito porto sempre due sci: uno più caldo e uno più freddo e sono andato avanti con quello ma questa mattina le condizioni erano cambiate e avrei dovuto usare altro materiale. Mi spiace perché era dal 2006, prima io poi mio fratello, che il record rimaneva in Italia. Oggi avrei dovuto fare il record, questo è tutto, ed è una grande occasione mancata. La pista era molto bella e non pensavo di aver superato i 250 km/h. Per fare il record bisogna che sia tutto perfetto e oggi non lo era per me. C'è ancora una Coppa da vincere ma è solo un premio di consolazione».

World Record Simon Billy 255.5 km/h pic.twitter.com/N5jrUk22Ab — Dam Okles (@Damokles22) March 22, 2023