Gimbo Tamberi stasera a Bellinzona per l'ultima sfida di un 2023 da ricordare

BELLINZONA - Non è un lunedì qualsiasi. Perchè stasera si torna in pista a Bellinzona per il Galà dei Castelli con Gianmarco Tamberi che sarà protagonista dell'ultima gara della stagione.

Un altro appuntamento importante per il fuoriclasse marchigiano che - i ricordi sono ancora vivissimi - ha trionfato a Budapest nei Mondiali un paio di settimane fa valicando 2.36 metri al primo tentativo partecipando poi alla tappa di Diamond League a Zurigo, chiudendo al quarto posto con 2.28. Il campione azzurro insegue l’ultima misura degna di nota e un bel risultato per chiudere un 2023 eccellente per Gimbo.