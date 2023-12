Aggrediscono un gruppo di turisti fuori dalla discoteca di San Benedetto: 5 Dacur e un foglio di via. Ecco cosa non potranno fare

ASCOLI - Il 12 agosto scorso hanno aggredito una comitiva di turisti fuori da una discoteca di San Benedetto: ne è scaturita una lite durante la quale sono rimasti feriti due giovani. Nelle scorse ore il questore di Ascoli, Giuseppe Simonelli - su proposta della Divisione Anticrimine - ha emesso nei confronti di 5 cittadini (4 extracomunitari ed 1 italiano) il provvedimento di Dacur (Divieto di Accesso nelle Aree del Centro Urbano) ed un foglio di via obbligatorio.

Un provvedimento che vieta alle cinque persone di accedere alla zona centrale ed al lungomare di San Benedetto del Tronto dalle 20 alle 6 di ogni giorno per un anno ciscuno, mentre al destinatario del foglio di via è stato fatto divieto di ritorno a San Benedetto per 2 anni.