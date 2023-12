Ancona, furibonda lite nella notte: i poliziotti irrompono in una casa. All'ospedale un uomo di 60 anni e una donna di 38

ANCONA Durante la notte odierna (16 dicembre), intorno alle 2.30 circa, i poliziotti sono intervenuti ad Ancona in via Flavia per sedare una lite scoppiata all'interno di un'abitazione.

LEGGI ANCHE: Macerata, nella sua camera 41 ovuli di eroina, cellulari e bancomat: arrestato un uomo di 43 anni

L'intervento

Giunti sul posto gli agenti hanno identificato i presenti, in evidente stato di ubriachezza, e cioè un uomo di circa 60 anni ed una donna di origine moldava di circa 38 anni. In particolare i due versavano in evidente stato di ubriachezza a causa dell'abuso di sostanze alcoliche. Entrambi sono stati portati all'ospedale per le cure del caso.