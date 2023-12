Macerata, nella sua camera 41 ovuli di eroina, cellulari e bancomat: arrestato un uomo di 43 anni

MACERATA E' finito in manette ieri mattina (15 dicembre), dopo settimane di osservazione, un uomo di 43 anni di origini nigeriane residente a Macerata. I poliziotti lo hanno condotto in carcere, a Montacuto, nell'ambito di un'operazione contro il traffico di droga, in particolare eroina.

La scoperta

Nella sua abitazione, raggiunta nonostante le false informazioni fornite agli agenti che stavano per effettuare un controllo, sono stati trovati 41 ovuli in cellophane e 15 palline pronte per lo spaccio (460 grammi), 320 euro, quattro telefoni cellulari e quattro bancomat. Tutti probabilmente utili per l'attività di spaccio.