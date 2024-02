Luis Sal, chi è: età, fisico, fidanzata. Dal litigio con Fedez a Muschio Selvaggio, la carriera dello youtuber (da oltre 2 milioni di follower)

Luis Sal è un personaggio noto nell'ultimo periodo soprattutto per il litigio che ha avuto con Fedez e la causa attuale con il rapper stesso per il podcast Muschio Selvaggio. Non è nuovo al mondo del web visto che per i più giovani che se lo ricordano, nel 2009 aveva aperto un canale youtube diventato molto popolare.





Luis Sal, chi è

Luis Sal nasce il 18 giugno 1997 sotto il segno dei Gemelli a Bologna. Luis Sal è un content creator e Youtuber. Suo padre è argentino, la madre è bolognese. Ha due fratelli maggiori. Dopo gli studi al liceo artistico e il perfezionamento della lingua inglese in America, prova ad accedere alla facoltà di economia, ma senza successo: dopo una breve esperienza da barista, decide di aprire il canale Youtube che lo porterà al successo.

Per qualche tempo ha fatto credere che il suo nome fosse Sergio Lerme e il suo pseudonimo Luis Sal, in realtà era il contrario: il vero nome è Luis Sal. Chi lo segue fa parte del "Luismo", termine che ha coniato a indicare i suoi fan. Proprio così si chiama uno dei libri che ha pubblicato.

Cosa è successo

Luis Sal era già diventato famoso per i suoi follower. Nel 2019 ha conosciuto Fedez e hanno partecipato nello stesso anno al Talent Show di Amazon Prime, Celebrity Hunted. Nel 2020 decidono di aprire il podcast Muschio Selvaggio e iniziano ad ottenere un grandissimo successo che però li porterà a litigare e sciogliersi definitivamente nel maggio 2023. L’addio di Luis Sal al podcast di cui è stato co-fondatore, co-autore e co-conduttore è arrivata tra le polemiche diventati virali sul web.

Il botta e risposta sui social

Nel corso delle puntate registrate tra l'aprile e maggio 2023, il pubblico aveva notato l'assenza dello youtuber e Fedez lo accusò sui social di aver abbandonato il progetto a seguito di una accesa discussione, con un video dal titolo “Che fine ha fatto Luis“, asserendo di portare avanti il progetto in solitaria nonostante avessero fondato una società insieme, con pari quote, poche settimane prima. Luis Sal rispose con un video diventato subito virale, “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato“, in cui annunciava al pubblico di doversi difendere dalle accuse e richieste danni intentate nei suoi confronti dai legali di Fedez. E così l’amicizia e il rapporto di lavoro tra i due finì in mano agli avvocati.

La sentenza

Nella giornata di martedi 27 febbraio è arrivata la prima sentenza sul caso delle quote di Muschio Selvaggio, secondo la quale Fedez dovrebbe “restituire” le quote della società al suo ormai ex amico e collega Luis Sal. Il rapper ha subito risposto alla sentenza: «Il provvedimento del tribunale di Milano non ha decretato ancora nulla sulla vicenda Muschio Selvaggio. In relazione alla recente dichiarazione dell'ufficio stampa di Luis Sal, apparsa su diversi siti di informazione, merita una correzione riguardo alla decisione del tribunale di Milano sulle quote della società di Fedez».

Vita privata

Luis Sal è fidanzato con Marta Fasciani, 25 anni, studentessa all'Università dell'Aquila.