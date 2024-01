Sabrina Impacciatore: «Dopo il successo negli Usa ho perso l'amicizia di molte colleghe. Figli? Ecco perché non ne ho avuti»

Sabrina Impacciatore (55 anni) è una delle attrici italiane più promettenti all'estero (e in Italia!): dopo il successo made in Italy di "A casa tutti bene" e internazionale di "The White Lotus", Sabrina ha aperto il suo cuore e ha raccontato come vive la popolarità, la nomination agli Emmy Award e la sua vita sentimentale particolare. Andiamo a leggere che cosa ha detto durante l'intervista a Vanity Fair l'attrice dalle mille sorprese.

Le amicizie perse

«Una mattina ero seduta in un hotel di Parigi e mi si è avvicinata una creatura bellissima: “Sabrina, I’m so happy for everything is happening to you. I love your work!”. Sono così felice di tutto quello che ti sta accadendo, amo il tuo lavoro!”. Era Anne Hathaway. Ho ricevuto apprezzamenti anche da Michelle Pfeiffer, Laura Dern, Sharon Stone - ha raccontato Sabrina Impacciatore nell'intervista a Vanity Fair -. Magari è perché essendo italiana non posso competere con loro, ma in America mi sono sentita accolta. Qui purtroppo ho perso addirittura delle amicizie, ci sono attrici che non hanno digerito il mio percorso e ho ancora il cuore sanguinante per questo. Ma mi commuove che ce ne siano altre che tifano per me». Sarà stata forse un po' di gelosia ad allontanare le amiche e colleghe italiane di Sabrina a lei?

La vita sentimentale e la maternità non voluta

«Quando mi innamoro le emozioni sono totalizzanti e rendo meno sul lavoro.

Adesso, però sono pronta ad accogliere l'amore - ha spiegato Sabrina-. Non ho costruito una famiglia fino ad ora perché, per natura e spirito di dedizione, non avrei fatto altro. Mi sarei dedicata interamente ai figli e siccome sogno in grande ne avrei voluti dieci. Però è ora di smettere di considerare una donna completa solo se diventa madre. Si può lasciare traccia di sé senza dover per forza mettere al mondo dei bambini, si può essere creatrici in altro modo e agire il proprio senso materno in una forma imprevista». L'attrice ha spiegato che si tratta di una scelta ponderata e consapevole.