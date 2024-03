Franca Leosini compie 90 anni: da Storie Maledette ai “leosiners”, la carriera della regina del true crime

Compie 90 anni Franca Leosini. Nata a Napoli il 16 marzo del 1934, la regina del true crime e di "Storie maledette" festeggia oggi il suo 90esimo compleanno, dopo una brillante carriera tra giornalismo e tv.

La carriera

Nata a Napoli il 16 marzo del 1934, Franca Lando - Leosini è il cognome da coniugata - si laurea in Lettere Moderne dopo il diploma al liceo classico. Giornalista pubblicista dall'11 luglio del 1974, inizia a lavorare per la sezione culturale de "L'Espresso", per cui firma varie interviste e inchieste. Tra le più celebri, quella del 27 gennaio 1974, intitolata "Le zie di Sicilia", nella quale Leonardo Sciascia denunciava presunte responsabilità delle donne nella cultura mafiosa. Diventata direttice del mensile "Cosmopolitan", successivamente cura la terza pagina de "Il Tempo". Dal 1988 collabora con la Rai, diventando autrice di "Telefono giallo", condotto da Corrado Augias, e presentando i programmi "Parte Civile" e "I grandi processi". La vera svolta è però nel 1994, quando inizia il suo lavoro a "Storie maledette", di cui è autrice e presentatrice. Tra il 2004 e il 2008 conduce anche "Ombre sul giallo", un programma più complesso che con servizi, interviste e ospiti in studio, ha come tema ricorrente il dubbio riguardo alla colpevolezza degli indiziati e il modo in cui sono state condotte le indagini. Nel 2017 prende parte al film "Come un gatto in tangenziale", interpretando se stessa. Un anno dopo è ospite alla 68esima edizione del Festival di Sanremo. Nel 2021 è la co-protagonista del documentario "La strage", oltre a riapparire, sempre nel ruolo di se stessa, in "Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto", sequel del film di quattro anni prima. Dal 4 novembre 2021 è su Rai 3 con due speciali intitolati "Che fine ha fatto Baby Jane?", in cui torna a intervistare alcuni protagonisti di "Storie maledette" a distanza di anni.