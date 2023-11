Ancona, rifiuta le cure mediche e minaccia con un coltello i soccorritori: per sedarla serve il taser e un escamotage

ANCONA Attendeva i sanitari della Croce Gialla, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale dietro i vetri della propria abitazione con un coltello in mano e l'aria minacciosa. Protagonista del gesto una donna di origini straniere, paziente fragile a livello mentale, che aveva rifiutato in un primo momento di farsi soccorrere in casa sua a via De Gasperi ad Ancona. Il tutto è avvenuto questa sera (21 novembre) per un intervento durato circa due ore.

La dinamica

Ad allertare i soccorsi erano stati dei vicini preoccupati dalle urla della donna. Per riuscire a sederla e portarla in ospedale (dove ora si trova ricoverata in condizioni non gravi) si è scelta una strategia simultanea. Alcuni operatori sono saliti dalle scale bussando alla porta. Altri si sono issati con il mezzo dei pompieri fino ad entrare in casa. Grazie al taser, poi, la donna è stata bloccata favorendo le cure mediche.